Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çanakkale'de koronavirüsü yenen aynı aileden 3 kuşak hasta taburcu edildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aynı aileden 3 kuşak hasta, taburcu edildi.

15.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:22
Çanakkale'de koronavirüsü yenen aynı aileden 3 kuşak hasta taburcu edildi
Çanakkale 'nin Çan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aynı aileden 3 kuşak hasta, taburcu edildi.
İlçede yaşayan Zahide (65) ile eşi İlhan, oğlu Mehmet Uslu (39) ve babası Hüseyin Öztürk (87), 10 gün önce, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastaların burada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zahide ve Mehmet Uslu ile Hüseyin Öztürk, 10 gün sonra sağlıklarına kavuştu. İlhan Uslu ise tedavi sürecinde hayatını kaybetti.
Acil servisten, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkan aile, kendi araçlarıyla evlerine gitti.
Mehmet Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarının kolay olmadığını belirterek, "Hastaneye 4 kişi girdik ama 3 kişi çıkıyoruz. Babayı kaybettik, üzgünüz. Annem, dedem ve ben, sağlıkçılarımızın özverili çalışmalarıyla, kronik rahatsızlıklarımıza rağmen sağlığımıza kavuştuk." diye konuştu.
Zahide Uslu da bu süreçte acıyı, hastalığı gördüklerini anlatarak, "İnsanlardan, doktorlardan yardımı gördük. Allah sağlıkçılarımızdan razı olsun. Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi.
Dede Hüseyin Öztürk ise kendilerine tedavi sürecinde çok iyi bakıldığını kaydederek, "Allah devletimize, milletimize, herkese sağlık sıhhat versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Öztürk, Mehmet Uslu, Çanakkale, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Melek Baykal’ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı Haberler
Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı
Haberler ›› Sağlık ››Çanakkale'de koronavirüsü yenen aynı aileden 3 kuşak hasta taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

14:36: Mavi Masa ile bin talep karşılık buldu - Haberler 14:35: Güney Kıbrıs alarm veriyor: Kovid-19 nedeniyle hastalar evlerinde ölüyor - Haberler 14:35: Balkondan düşen şahıs ağır yaralandı - Haberler 14:34: Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler 14:34: ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek - Haberler 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı 13:04: İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi - Haberler 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu