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Çanakkale'de koyunlardaki veba salgını insanları etkiler mi? Uzmanlar değerlendiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, hayvancılığı geliştirmek üzere uygulanan Genç Çiftçi projesi kapsamında Temmuz başında Çanakkaleli 7 ayrı çiftçiye dağıttığı 238 kadar koyunun kısa süre içerisinde, hem de Kurban Bayramı arifesinde hastalık nedeniyle ölmeye başlaması bölgede panik yaratırken sebepleri k

15.08.2019 11:17 Çanakkale'de koyunlardaki veba salgını insanları etkiler mi? Uzmanlar değerlendiriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, hayvancılığı geliştirmek üzere uygulanan Genç Çiftçi projesi kapsamında Temmuz başında Çanakkaleli 7 ayrı çiftçiye dağıttığı 238 kadar koyunun kısa süre içerisinde, Kurban Bayramı arifesinde hastalık nedeniyle ölmeye başlaması bölgede panik yaratırken sebepleri konusunda yetkili kurumlar harekete geçti.

Hayvanlardan alınan numuneler araştırılması için İstanbul Pendik Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Konya iline kayıtlı oldukları tespit edilen ancak yurtdışından da getirilmiş olabilecekleri düşünülen hayvanların ölümünün ardından bölgedeki onlarca mahalle ve köy karantina altına alındı ve hayvan hareketleri kısıtlandı. Çanakkale bölgesi halen karantina altında olup bölge dışına hayvan çıkışı da yasak.
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Kaynak: Euronews.com

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