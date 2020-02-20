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Çanakkale'de kuru yük gemisinde yangın

Çanakkale'de bir geminin makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

20.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:34Çanakkale'de kuru yük gemisinde yangın
'de bir geminin makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gelibolu ilçesi açıklarında, Palau bayraklı Hacı Arif Kaptan (HAK) adlı arpa yüklü kuru yük gemisinin makine dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle motorları durarak sürüklenmeye başlayan 130 metrelik gemi demirletildi. Daha sonra bölgeye güvenlik amacıyla "Kurtarma-10" ve "Zübeyde Ana" römorkörleri ile ekipler gönderildi.
Alevler mürettebat tarafından kontrol altına alındıktan sonra gemi, römorkörler eşliğinde güvenli bölgeye çekilmeye başlandı.
Lapseki ilçesi Şevketiye köyü açıklarında demirleyecek gemide, uzmanlar tarafından yangının çıkış nedeninin tespiti ve onarım için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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