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Çanakkale'de kuvvetli poyraz fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor

Çanakkale'de kuvvetli poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:56 Çanakkale'de kuvvetli poyraz fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor
'de kuvvetli poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.
Bölgede dünden beri etkili olan ve gece yarısından itibaren hızını artıran fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Çanakkale- hattında karşılıklı yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Bugün yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de iptal edildi.
Boğazdan geçiş yapacak gemilere sabah 09.00 itibarıyla kılavuzluk hizmeti verilemiyor.
Ayrıca, kuvvetli fırtına dolayısıyla oluşan dalgalar Kordonboyu'ndaki yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı önlem aldı, vatandaşlar uyarıldı.

Poyraz Fırtınası, Kilitbahir, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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