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Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

03.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:45Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında, 23'ü çocuk, 12'si kadın, 9'u erkek toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. Tamamı Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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