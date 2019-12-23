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Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28'i çocuk, toplam 50 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

23.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:41 Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28'i çocuk, toplam 50 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında 28'i çocuk, 8'i kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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