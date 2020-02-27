Haberler » Güncel » Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı - Haber

Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde lodos etkili olurken, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi.

27.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:10Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde lodos etkili olurken, ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi.

Meteoroloji'nin günler önceden uyarısını yaptığı lodos, Boğazı'nda ve özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esiyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından fırtına nedeniyle Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Güney Marmara hattında iptal seferleri olduğu duyuruldu.

Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Bozcaada'dan da Geyikli'ye seferler yapılamadı. Kuzey Ege Denizi'nde hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Güney Marmara hattında Erdek'ten Balıklı, Avşa, Ekinlik ve Marmara adaları hattında da seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında lodos nedeniyle seferler güçlükle yapılabiliyor. Arabalı vapurlar, iskeleye yaklaştığında rüzgaraltı yapınca lodos dalgaları arasında beşik gibi sallanıyor.



Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:08:30