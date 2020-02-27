Haberler » Güncel » Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Haber

Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttran lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor.

27.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:09Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
ve Kuzey Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttran lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor.

Meteorolojinin günler öncesinden turuncu kodla uyarı yaptığı Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde lodos fırtınası, etkisini sabah saatlerinden itibaren arttırmaya başladı. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla etkili oluyor. Bölgede etkili olan fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava şartları sebebiyle bazı ada seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında seferler yapılamadı. Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında da feribotlar tedbiri elden bırakmayarak asgari hızla seferlerine devam ediyor. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:08:56