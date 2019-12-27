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Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde Çanakkale'de düzenlenen programla anıldı.

27.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06 Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı
İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde 'de düzenlenen programla anıldı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şube Müdürü Işıl Korkmaz, okul ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin izlenmesinin ardından, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ersin Avcı tarafından milli şairi anlatan bir konferans verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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