14.06.2019 11:20
Haberler»3. Sayfa » Haber

Çanakkale'de midyeciler kaçtı, sahil güvenlik kovaladı

Çanakkale

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekibi, boğazda kaçak olarak midye çıkaranların teknesini botla kovaladı.

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekibi, boğazda kaçak olarak midye çıkaranların teknesini botla kovaladı. Midyeciler, ekiplerin dur ihtarına uymadı.

Çanakkale, Sahil Güvenlik ekipleri aldığı ihbar üzerine midyeci operasyonu düzenledi Şehir iskelesi ayaklarından midye çıkaran bir tekne ihbarı alan ekipler sahil güvenlik botu ile bölgeye geldi. Sahil Güvenlik botunu gören midyeciler kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan midyeciler hızla midye çıkardıkları alandan uzaklaştı. Sahil Güvenlik ekipleri Sarıçay'a giren tekneyi sorumluluk alanları dışında olduğu için izlemekten vazgeçti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:38 Seyhan Belediyesi Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılma karar aldı
13:38 Göztepe Başkan Vekili Papatya: Göztepe hukuksuzluk yapmaz
13:38 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı
13:38 Taşdoğan'dan karne mesajı
13:38 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
13:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13:38 Şeyma öğretmenin karnelerini ağlayarak aldılar
13:38 EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-6
13:37 Bu imam başka imam...Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol takımı kurdu
13:37 Jandarmanın kuruluşunun 180. yıldönümü kutlandı
13:37 Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
13:37 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
13:37 Türk dünyası kadın milletvekilleri Bakü'de buluştu
13:37 Okullarda karne heyecanı