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Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

12.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:06Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, bölgesinde düzenlenen operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen can yelekleri ile birlikte ele geçirildi. Operasyonda ayrıca durdurulan otomobildeki organizatör şüphelisi M.Y., C.O. ve S.Ö. yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Afganistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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