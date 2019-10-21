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Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama

Çanakkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda mülteci kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

21.10.2019 12:56Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama
Çanakkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda mülteci kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'organize göçmen kaçakçılığı' yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve 'örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamalarıyla 25 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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