Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama

Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama

- Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklamaÇANAKKALE - Çanakkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda mülteci kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

21.10.2019 20:14
- Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama
ÇANAKKALE - Çanakkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda mülteci kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'organize göçmen kaçakçılığı' yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve 'örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamalarıyla 25 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:55 Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu
20:38 Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti
20:42 Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor
20:41 Pendik'te aile faciası: Önce karısını öldürdü ardından intihar etti
20:39 Uludağ'da korkunç ölüm: Kestane toplarken ağaçtan düştü, yolunu kaybedip canından oldu
20:34 Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı
20:23 Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandı
21.10.2019 21:03:39