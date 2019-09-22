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Çanakkale'de national stars cup ön eleme turnuvası yapıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde U9, U10 ve U11 yaş grubunda 600 çocuğun katılımı ile National Stars Cup Ön Eleme Turnuvası yapıldı.

22.09.2019 21:25Çanakkale'de national stars cup ön eleme turnuvası yapıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde U9, U10 ve U11 yaş grubunda 600 çocuğun katılımı ile National Stars Cup Ön Eleme Turnuvası yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRCup tarafından organize edilen National Stars Cup Ön Eleme Turnuvası, U9, U10 ve U11 yaş grubunda 15 ilden 32 takımın katılımıyla Eceabat ilçesinde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca Eceabat Stadı'nda 110 müsabakanın oynandığı futbol turnuvası, şenlik havasında geçti.
Turnuva sonunda şampiyon olan U-10 kategorisinden Ankara Kartalspor, U-11 kategorisinden ise İstanbul Bahçelievler Olimpikspor takımları Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası'na katılma şansı elde etti.



Çanakkale, Eceabat, Spor

Kaynak: DHA

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