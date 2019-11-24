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Çanakkale'de öğretmenler günü kutlandı

Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandıÇanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

24.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:25
'de Öğretmenler Günü kutlandı
Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Öğretmenler Günü için düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 09.00'da Valililk binası önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından saat 09.15'te ise Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.
Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kutlamalar, Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programla sürdü.
Çanakkale'de öğretmenler günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


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