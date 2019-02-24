Çanakkale'de Okullara Kar Tatili

Çanakkale
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Çanakkale'de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle Çanakkale'de okullara 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; merkez ilçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada
, Çan, Bayramiç
, Lapseki
, Biga
, Yenice
, Eceabat
ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır" denildi. - ÇANAKKALE
Gökçeada, Kar, Çanakkale, Güncel
Kaynak: İHA