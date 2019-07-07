07.07.2019 17:51
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Behramkale köyü Ayandere mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve Ayvacık Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Havadan iki helikopterin destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 30 dönüm tarımsal alan ile 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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