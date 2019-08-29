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Çanakkale'de orman yangını-5
29.08.2019 17:06
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Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf paylaşan Buket Aydın'ın son hali dikkat çekti
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