Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangınıÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

29.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:52
Çanakkale'de orman yangını
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yenice ilçesi Soğucak mevkiindeki ormanlık alanda, saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Çanakkale ve Balıkesir'den yangın söndürme helikopterleri havadan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 35 işçi ise karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çanakkale’de orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Yenice, Güncel, Haber
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