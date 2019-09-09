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Çanakkale'de orman yangını söndürüldü

- Çanakkale'de orman yangını söndürüldüÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

09.09.2019 23:31 Çanakkale'de orman yangını söndürüldü
- Çanakkale'de orman yangını söndürüldü
ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kilitbahir Köyünde "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi arasındaki ormanlık alanda saat 10: 45 sıralarında başlayan yangını fark eden denizciler Çanakkale Liman Başkanlığı'nı arayarak ihbarda bulundu.
İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığına ihbarda bulunan gemiler boğazdan geçerken yangının büyüdüğünü anons etti. Bölgeye anında sevkedilen itfaiye ve orman ekipleri ile denizden yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü.

Kilitbahir, Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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