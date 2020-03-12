Çanakkale'de otobüs yazhanelerinde koronavirüs tatili yoğunluğu
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde...
12.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:33
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
?Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın salgın için alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.Üniversite öğrencisi Oktay Artagus, "Okulların 3 hafta tatil olduğunu öğrendik. Bende Antalya'ya gitmek için biletimi almaya geldim. İnternet sitelerinde bir yoğunluk var. Sıraya girdik biletimizi almak için bekliyoruz" dedi.Üniversite öğrencisi Can İlhan, "Okulların tatil olduğu haberini aldık. Okullar 3 hafta boyunca tatil edildi. Herkes bilet kuyruğunda. İnternetten de bilet alamıyoruz. 1 saattir bekliyorum. Antalya'ya gideceğim" diye konuştu.
Üniversite öğrencisi Yasemin Başan, "İzmir'de oturuyorum. Hem tatilden yararlanmak hem de ailemle görüşmek, hem de virüsten korunmak için 1.5 saat bekleyerek biletimi aldım" şeklinde konuştu.- Çanakkale
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Kaynak: DHA
Etiketler : İbrahim Kalın, Çanakkale, Güncel
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