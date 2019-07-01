01.07.2019 01:24
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Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesinde E-87 Karayolu üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan 65 yaşlarındaki bir kişiye otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan sürücü daha sonra 10 LH 979 plakalı araca da çarparak hasar verdi. Edremit istikametine doğru kaçtı. İhbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kazadan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTORAFLI


- Ayvacık
Kaynak: DHA
Küçükkuyu , Ayvacık , Güncel

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