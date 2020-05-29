Çanakkale'de 'Roket'li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de 'Roket'li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Roket' ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

29.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:41
Çanakkale'de 'Roket'li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Roket' ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Çanakkale Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinli köyünde İ.A. ve Y.A.'nın yasa dışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisiyle harekete geçti. Narkotik köpeği 'Roket'in de kullanıldığı operasyonda, şüphelilere ait ev, ağıl ve tarla olmak üzere 3 noktada arama yapıldı. Aramalar sonucu 933 kök kenevir, 77 kenevir fidesi ve 30,66 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Saç kılı, idrar ve tükürük örnekleri alınan İ.A. ve Y.A., gözaltına alındı. Çanakkale’de ’Roket’li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Güncel, Haber

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