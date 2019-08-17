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Çanakkale'de sağanak yağış

Çanakkale'de sağanak yağışÇANAKKALE - Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

17.08.2019 09:49
Çanakkale'de sağanak yağış
Çanakkale'de sağanak yağış
ÇANAKKALE - Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Sabah 8.20'den itibaren etkisini arttıran yağış sonrası bazı rögarların taştığı görülürken, bazı vatandaşların ise hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bunaltıcı havaların etkisinde olan yağan yağmur ile serinleyen Çanakkaleliler, yarından itibaren yeniden sıcak havayı hissedecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, önümüzdeki 1 hafta boyunca ise herhangi bir yağış beklenmiyor.
Çanakkale'de sağanak yağış

Çanakkale, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

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