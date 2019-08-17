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Çanakkale'de sağanak yağış

Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

17.08.2019 10:00
Çanakkale'de sağanak yağış
Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sabah 08.20'den itibaren etkisini arttıran yağış sonrası bazı rögarların taştığı görülürken, bazı vatandaşların ise hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bunaltıcı havaların etkisinde olan ve yağan yağmurla serinleyen Çanakkaleliler, yarından itibaren yeniden sıcak havayı hissedecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, önümüzdeki 1 hafta boyunca ise herhangi bir yağış beklenmiyor.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
Çanakkale'de sağanak yağış

Çanakkale, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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