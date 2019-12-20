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Çanakkale'de "SAHA" projesi hayatı kolaylaştıracak

Çanakkale'de "Sosyal Alan Hizmet Aktarımı" (SAHA) projesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Pulluk ve proje ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile uygulanmaya başladı.

20.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:55 Çanakkale'de
'de "Sosyal Alan Hizmet Aktarımı" (SAHA) projesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Pulluk ve proje ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında Çanakkale ili sınırı içerisinde bulunan tüm ilçe mahalle ve köy muhtarlıkları, proje ortaklarından gönüllülük esası ile oluşturulan heyet ile ziyaret edilerek, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirilen sohbetler ile mevcut hizmetlerin tanıtımı yapılıyor. Bilgi paylaşımı sonrasında, sağlık ve sosyo-ekonomik durumu yüzünden hizmetlere erişmekte zorlanan dezavantajlıların tespiti yapılarak ve ihtiyaç sahiplerinin kurumsal hizmetlere erişimi ivedilikle sağlanıp sosyal sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor. Yenilikçi bakış açısı ile geliştirilen projeyle, kamu-vatandaş işbirliğini güçlendirilmesi, sosyal sorunların gelişim aşamasında aktif ve sürdürülebilir çözümleyici politikaların geliştirilmesi, vatandaşın sosyal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca vatandaşın kamusal ihtiyaçlarının tespiti yapılarak vatandaş odaklı ortak politikalar geliştirilmesine olanak sağlanması da alt amaçlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Gerek ihtiyaç sahipleri gerekse de sonraki süreçlerde gelişecek sosyal sorunlara erken müdahale yapılması konusunda konuyla ilgili muhtarlarla iş birliğinin sürdürüleceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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