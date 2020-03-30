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Çanakkale'de sahil boyu bariyerlerle kapatıldı

Çanakkale'de yeni tip korona virüs salgını sebebiyle kordon ve sahil boyu polis barikatlarıyla yaya trafiğine kapatıldı.

30.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:02
Çanakkale'de sahil boyu bariyerlerle kapatıldı
Çanakkale 'de yeni tip korona virüs salgını sebebiyle kordon ve sahil boyu polis barikatlarıyla yaya trafiğine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde yurt genelinde; hafta sonları, park, bahçe, ormanlık alanlar ve sahillere çıkılmasına kısıtlama getirilmişti. Çanakkale'de bu kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlar nedeniyle; İskele Meydanı, kordon boyu, barış kordonu ve sahil şeridi polis barikatlarıyla yaya trafiğine kapatıldı.

Sahil şeridinin yaya trafiğine kapatılmasının ardından bölge sessizliğe büründü. İskele Meydanında bulunan polis ekipleri de sık sık anons yaparak vatandaşların sağlığı için 'evde kal' anonsu yapmaya devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Polis, Güncel
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