Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese yaptıkları baskında 500 kilogram sahte rakı ve çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirdi.

09.10.2019 15:51Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
Çanakkale'nin Biga ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese yaptıkları baskında 500 kilogram sahte rakı ve çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirdi. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. İmalathaneye çevrilen iş yerinde satışa hazır 500 kilogram sahte rakı ve onlarca şişe çeşitli markalarda sahte içki ele geçirildi. İçki şişeleri üzerindeki bandrollerin orijinal içki şişelerinden toplanarak üzerlerine yapıştırıldıkları tespit edildi. Olay sonrası imalathane mühürlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:57 Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı
19:51 Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktı
19:40 Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü
19:30 'Oklavalı cin çıkarma' seansı yapan şahsın 10 yıla kadar hapsi istendi
19:27 Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi
19:29 Suriye sınırından Ceylanpınar'a 2 roket atıldı
19:27 Esenyurt'ta feci olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
9.10.2019 20:12:08