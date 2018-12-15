Çanakkale'de Sahte İçki Operasyonu

Çanakkale
'de, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlananlara yönelik teknik takip çalışmasının ardından harekete geçti.
Ormanlık alandaki bir adrese düzenlenen operasyonda, 600 şişe ve 20'şer litrelik 10 bidon sahte rakı ile 20 bidon etil alkol ele geçirildi.
İçkilerin yapımında kullanılan imalathane ve ekipmanlara da el konuldu.
Sahte rakı imalathanesindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi,Çanakkale
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:47