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Çanakkale'de sahte içki operasyonu

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yapan 1 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:08Çanakkale'de sahte içki operasyonu

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı beldesinde düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yapan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, 500 litre sahte şarap, 50 litre sahte rakı ve 100 litre sahte votka ele geçirildi. Olayla ilgili sahte içki üretimi yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Çanakkale, Kalkım, Yenice, Güncel

Kaynak: DHA

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