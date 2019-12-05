Çanakkale'de sahte içki operasyonu

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, 500 litre sahte şarap, 50 litre sahte rakı ve 100 litre sahte votka ele geçirildi. Olayla ilgili sahte içki üretimi yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.