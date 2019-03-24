Çanakkale'de "Şehitler Bizi Bekler" Etkinliği

Motosiklet
tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu
Yarımadası'nda bir araya geldi. Türkiye
Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart
Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen organizasyona yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı. Kilitbahir
köyünden konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne ulaşan motosikletliler, burada Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.
Şehitler için dua eden motosikletliler, yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti.
Türkiye, Gelibolu, Motosiklet, Güncel
Kaynak: AA