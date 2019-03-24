24 Mart 2019, 15:34
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Çanakkale'de "Şehitler Bizi Bekler" Etkinliği

Çanakkale

Motosiklet tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.

Motosiklet tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.

Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen organizasyona yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı.

Kilitbahir köyünden konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne ulaşan motosikletliler, burada Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitler için dua eden motosikletliler, yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti. Türkiye, Gelibolu, Motosiklet, Güncel
Kaynak: AA