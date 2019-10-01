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Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı

2016 yılında kurulan Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve 2017 yılında Biga'da çalışmalarına başlayan Pegai Bisiklet Platformu (PEBİP) gönüllüsü bisikletseverler, Gelibolu Yarımadası'nda 'Şehitlere Saygı Turu'nu düzenlediler.

01.10.2019 14:18Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı
2016 yılında kurulan Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve 2017 yılında Biga'da çalışmalarına başlayan Pegai Bisiklet Platformu (PEBİP) gönüllüsü bisikletseverler, Gelibolu Yarımadası'nda 'Şehitlere Saygı Turu'nu düzenlediler.

Pegai Bisiklet Platformu tarafından 3 yıldır düzenlenen 'Şehitlere Saygı Turu' bu yıl dostluk ve kardeşlik vurgusuyla ortak bir tura dönüştü. 74 Bisikletseverin katılımıyla Havuzlar Şehitliğinde kahvaltı ile başlayan tur, daha sonra bisikletseverlerin Şahindere'deki Şehitlik ziyareti ve Çanakkale Şehitler Abidesindeki toplu fotoğraf çekiminin ardından, Alçıtepe'de bulunan Sahra Hastanesini ziyaret etmeleriyle Çanakkale Truva Atı Heykeli altında son buldu.

Platform gönüllülerinin ortak olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Çanakkale sınırları içerisinde bisiklet kültürünü ve ulaşımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüten iki yapının bugün dostane ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirdiği organizasyonda bir araya geldik. Önümüzdeki yıllar için de birbirimize söz verdik. İnanıyoruz ki çevre il ve ilçelerden de bu tura katkı verecek dostlarımız olacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Spor

Kaynak: İHA

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