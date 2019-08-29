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Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangınıÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangını çıktı.

29.08.2019 17:00
Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını
ÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Radar Tepesi olarak bilinen ormanlık alanda saat 15: 10 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgeye kadar ilerledi. Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi beklenirken alevlere havadan 2 helikopter karadan da çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlarda yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım ediyor.
Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını

Çanakkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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