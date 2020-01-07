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Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir heykel gövdesinden kırılarak yıkıldı.

07.01.2020 02:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:31
'nin ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir heykel gövdesinden kırılarak yıkıldı.
Lapseki ilçesinde, 2012 yılında İskele Meydanına dikilen ve yaklaşık 5,5 metre yüksekliğindeki (uçan at) Heykeli fırtınaya dayanamayıp gövdesinden kırılarak yıkıldı. Büyük hasar gören heykel, belediye ekipleri tarafından kepçeyle taşınarak boş bir alana götürüldü.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede şiddetli fırtınanın etkili olduğunu ve İskele Meydanında bulunan Pegasus Heykeli'nin kaidesinden koparak rüzgarın şiddetine dayanamayıp yıkıldığını belirterek, "Çalışma arkadaşlarımızın incelemeleri doğrultusunda çıkan rapora göre Lapseki Belediyesi olarak şehrimizin sembollerinden olan Pegasus Heykeli'nin kısa sürede tamir ve bakımları yapılıp yerine yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı

Çanakkale, Pegasus, Lapseki, Güncel

Kaynak: AA


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