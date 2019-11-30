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Çanakkale'de silahlı soygun

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 3 gün önce bir alışveriş merkezini silahla soyarak kayıplara karışan dün akşam da Kepez sahilinde kıskıvrak yakalanan 23 yaşındaki A.A., gece geç saatlerde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

30.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:33Çanakkale'de silahlı soygun
'nin ilçesinde, 3 gün önce bir alışveriş merkezini silahla soyarak kayıplara karışan dün akşam da sahilinde kıskıvrak yakalanan 23 yaşındaki A.A., gece geç saatlerde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir alışveriş merkezine girip silahla soygun yapan ve aldığı paralarla kayıplara karışan 23 yaşındaki A.A., alınan istihbarat sonucu 3 gün sonra Kepez sahilinde kıskıvrak yakalandı. Gece geç saatlerde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne kelepçe takılarak getirilen zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kepez, Biga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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