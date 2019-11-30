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Çanakkale'de silahlı soygun firarisi tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçtı.

30.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:48Çanakkale'de silahlı soygun firarisi tutuklandı
'nin ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçtı. 3 gün sonra Çanakkale'nin Kepez ilçesinde yakalanan zanlı bu akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Biga ilçesinin İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak'ta bir alışveriş merkezinde silahlı bir soygun yaşanırken korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istemişti. Soyguncu şahıs daha sonra da bir miktar parayı aldıktan sonra kaçtı.

Silahla soygun yaptıktan sonra kayıplara karışan A.A., Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünün yoğun çalışması sonucu Çanakkale'nin Kepez ilçesinde bulunan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde bir aracın içinde kıskıvrak yakalandı.

Olayın firarisi A.A. ve kaçmasına yardımcı olan araç sahibi, yakalanarak gözaltına alındı. Soygunda kullanılan kurusıkı tabanca da Biga'ya bağlı Gümüşçay beldesinde gece yarısı çalışma yapan polis ekiplerince bulundu. Biga Adliyesine çıkarılan şahıslardan araç sahibi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılırken zanlı A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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