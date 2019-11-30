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Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçmıştı.

30.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:23Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı
'nin ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçmıştı. Zanlı 3 gün sonra Çanakkale'nin Kepez ilçesinde yakalandı.

Geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde, İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak'ta bir alışveriş merkezinde silahlı bir soygun yaşanmıştı. Korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istemiş ve soyguncu bir miktar parayı aldıktan sonra kaçmıştı.

Silahla soygun yaptıktan sonra kayıplara karışan A.A., Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünün yoğun çalışması sonucu Çanakkale'nin Kepez ilçesi sahilinde kıskıvrak yakalandı.

Olay ile ilgili Geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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