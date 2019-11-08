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Çanakkale'de son 1 haftada 818 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son bir haftada toplam 818 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

08.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:46 Çanakkale'de son 1 haftada 818 mülteci yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son bir haftada toplam 818 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

01-08 Kasım tarihleri arasında Merkez İlçe, Ayvacık, Gökçeada ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 30 düzensiz göç olayında; toplam 818 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 6 kişi yakalandı.

Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatı gereği, 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 adet can yeleği Yediemin Otoparkına götürüldü.

Adli makamların talimatı ile A.G. ve K.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K., K.G., M.S. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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