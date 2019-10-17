Haberler » Güncel » Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2019 20:10Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili YPG/PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 6'sı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri ile iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Venezuela'da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
20:18 Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi
20:17 Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)
20:16 Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı
20:16 Prof. dr. özyaral zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz
20:15 Beştepe'de ABD Heyeti ile yapılan görüşme, toplam 4 saat 20 dakika sürdü
20:15 Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi
17.10.2019 20:19:26