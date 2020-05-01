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Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlamasıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları iptal edildi.

01.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:25
Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları iptal edildi. Çanakkale'de ise çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla sosyal mesafeye dikkat edilerek basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çanakkale'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için düzenlenecek olan basın açıklaması için katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Polis ekipleri ise alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelen katılımcılara koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs baskılı maske dağıtıldı. Programa katılan temsilcilere sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Program, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sloganlar atılmasıyla başladı. Daha sonra İstanbul Taksim'deki gözaltına alınan DİSK yöneticisinin telefon konuşmasını alandakilere dinletilmek istenince, polis ekipleri tarafından müdahale edilerek izin verilmedi.
Ardından saygı duruşunda bulunulmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Disk Genel-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Metin Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Ceylan, 'İşçi sınıfı mücadelesinde yitirdiğimiz bütün sınıf kardeşlerimizi, direnişlerde ve mücadelede yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz. İşçi sınıfının ulusal birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, 19'uncu yüzyılda uzun çalışma saatlerinin kısaltılması için verilen mücadelenin sonucunda ortaya çıktı. O günlerde 1 Mayıs 8 saat çalışmak, 8 saat dinlenmek ve 8 saat canımızın istediğini yapmak olarak nitelendiriliyordu. İşte o günden bugüne 1 Mayıs dünya işçilerinin birliği, mücadele ve dayanışmasının adı oldu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla bütün dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle 100 binlerce insana virüs bulaştı, 10 binlerce insan yaşamını yitirdi. Covid-19 ile mücadeleyi canları pahasına yürüten sağlık çalışanları ve kamu hizmetlerini sürdürenler başta olmak üzere yaşamını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz' diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından program sona erdi. Çanakkale’de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Koronavirüs, Çanakkale, 1 Mayıs, Güncel, Haber

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