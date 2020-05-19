Çanakkale'de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale'de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları
19.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:07
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına çelenk koyuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi. Protokol üyeleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktı.

Törene; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belde Belediye Başkanı Erdal Doğan, Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zafer Çelik, il genel meclis üyeleri, idari amirler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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