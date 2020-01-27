Çanakkale'de su ürünleri denetiminde 256 bin lira ceza

ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale 'de denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de son bulmasıyla birlikte su ürünlerine yönelik denetim ve kontroller devam ediyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gırgır ve trol balıkçı gemilerinde av etkinliklerine katılarak, tekne mürettabatına avlanma konularında da çeşitli bilgi veriyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, beraberindeki 4 kontolör uzman ile birlikte 31 metre uzunluğunda, 13 metre 60 santimetre genişliğindeki 40 mürettebatı bulunan Çalı Balıkçılık isimli gırgırında av etkinliğine katıldı. Yetkililer, teknede dikkat etmeleri gereken hususların yanı sıra hangi balıkları nasıl tekrar doğaya salmaları hususunda tayfaya bilgi verdi.

2019 YILINDA 256 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.

'120 MİLYON TL'LİK BİR EKONOMİK GETİRİSİ OLDU'

Ege, Marmara, Boğazlar ve Gökçeada ile Bozcaada kıyılarına sahip olan Çanakkale'nin, Muğla'dan sonra en uzun kıyı şeridine sahip olan ve böylelikle de ciddi anlamda su ürünleri potansiyeli olan bir yapıya sahip olduğunu belirten Müdür Erdem Karadağ, "2019 yılında 6 bin ton avcılıktan, 2 bin ton civarında da yetiştiricilikten elde ettiğimiz su ürünleri toplamda 8 bin tonu buldu. İlimize de 120 milyon TL'lik bir ekonomik getirisi oldu. Yine ilimizde 2019 yılında 2 bin 256 kontrol ve denetim yapmışız. Bu denetim ve kontrollere bağlı olarak da 153 idari yaptırım uyguladık. Bu 153 idari yaptırıma 256 bin TL'lik bir idari para cezası kesildi" dedi.