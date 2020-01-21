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Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:49Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, Köyü Ambarlar mevki civarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eski Gelibolu-Bolayır yolunda şüphelendikleri bir otomobili duran jandarma, araçta ve sürücü Y.A'nın üzerinde yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde ise bir adet dedektör ele geçirdi.
Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale, Jandarma, Bolayır, Güncel

Kaynak: AA

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