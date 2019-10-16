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Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 14:55
Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, 74 yaşındaki S.G'nin bankadaki hesabında bulunan paranın terör örgütlerince kullanıldığını söyleyip yaşlı kadının parasını çekmesini istedi.
75 bin lirayı bankadan çeken S.G, nakit parayı bir poşete koyarak Fevzipaşa Mahallesi Tıflı Sokağı'nda şüphelilerin söylediği noktaya bıraktı.
Bu esnada yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarını alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bilgi üzerine harekete geçti.
Yaşlı kadının para dolu poşetini alan kişileri tespit eden polislerle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Polis ekipleri kovalamaca sonucu F.T. (25) ile H.T'yi (30) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edilirken 75 bin lira mağdur kadına teslim edildi.
Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı

Çanakkale, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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