Çanakkale'de Telefon Hırsızı Tutuklandı

Çanakkale
'de bir kişinin elindeki cep telefonunu çalarak polis tarafından yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
30 Kasım Cuma günü Halk Bahçesi'nde meydana gelen olayda, İ.A'nın yanına gelen F.U.C. (25), gencin elindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden İ.A. cep telefonun çalındığını belirtti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması doğrultusunda cep telefonunu çaldığı tespit edilen F.U.C. dün cuma pazarı civarında yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli F.U.C, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Polis,Çanakkale
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:51