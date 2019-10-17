Haberler » Güncel » Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 19:59Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP'li Çanakkale il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



Çanakkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Venezuela'da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
20:18 Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi
20:17 Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)
20:16 Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı
20:16 Prof. dr. özyaral zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz
20:15 Beştepe'de ABD Heyeti ile yapılan görüşme, toplam 4 saat 20 dakika sürdü
20:15 Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi
17.10.2019 20:21:00