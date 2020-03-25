Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' bilgilendirmesi

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, koronavirüse karşı ülke genelinde uygulanan tedbirler kapsamında kentte yolcu taşımacılığı yapılan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma ve yüzde 50 yolcu kapasitesini aşmama hususlarında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, sürücülere fazla yolcu almayarak tedbirlere katılma konusunda uyarılarda bulunurken, yolculara da koronavirüs önlemleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Kaynak: DHA