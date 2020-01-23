Haberler » Güncel » Çanakkale'de 'Toprak Dede' için 100 fidan dikildi - Haber

Çanakkale'de 'Toprak Dede' için 100 fidan dikildi

Önceki gün hayatını kaybeden TEMA Vakfının kurucu başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasını yaşatmak için Çanakkale'de yüz fidan dikildi.

23.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:07Çanakkale'de 'Toprak Dede' için 100 fidan dikildi
Önceki gün hayatını kaybeden TEMA Vakfının kurucu başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasını yaşatmak için 'de yüz fidan dikildi.

Hayrettin Karaca, sonsuzluğa uğurlandı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da 'Orman Kahramanı' unvanı verilen Hayrettin Karaca için 'nin 81 ilinde yüzlerce fidan toprakla buluştu. Çanakkaleli öğrenciler de, Toprak Dede'ye sevgi ve saygılarını göstermek için Çanakkale İl Milli Eğitim Şube Müdürü Eyyup Bostancı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileri eşliğinde yüz fidan dikti. Çanakkale Fen Lisesi mevkiinde düzenlenen törende çocuklara ağacın erozyonla mücadelede önemi de anlatıldı. - ÇANAKKALE

Birleşmiş Milletler, Hayrettin Karaca, Çanakkale, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:48  Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş
11:48  Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için elinden geleni yapmaya devam edecek
11:46  AVCILAR'DA YOLDA ÇÖKME
11:46  Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando turnuvası kolları sıvadı
11:46  Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu
23.01.2020 11:55:18