Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi

Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi.

10.10.2019 21:43Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi. Polis ve zabıta ekipleri ele geçirilen eşek etlerini imha etti.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı Zabıta ekiplerinin aldığı ihbar üzerine ilçeye bağlı Akköy Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapan ve İstanbul'da piyasaya sürecekleri tahmin eden kişilere yönelik yapılan operasyonda torba torba eşek etleri ele geçirildi. Halk sağlığı için hayati öneme sahip operasyonu başarıyla tamamlayan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi Zabıta ekipleri, ele geçirilen eşek etlerini bölgede imha etti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, başarılı operasyon sebebiyle emniyet ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Zabıta, Ezine, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:44 Kendisini 'Evliya' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı
22:19 Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor
22:22 Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
22:16 Ev faresi hırsızlar yakalandı
22:17 Hayali oto satan çete çökertildi
22:16 Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma
22:11 Nusaybin'e havan topu düştü
10.10.2019 22:48:52