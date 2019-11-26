Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Ezine
ilçesinde, kamyonun çekiciye çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Ayvacık
istikametinden Çanakkale
'ye seyreden Nihat Çelik idaresindeki 10 F 7824 plakalı kamyon, Bayramiç kavşağındaki trafik ışıklarında duran Hasan Keskin yönetimindeki 42 R 4751 plakalı çekiciye çarptı.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Nihat Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı.